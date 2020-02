Hawkeye - Marvel Studios rezygnuje z Hailee Steinfeld do roli Kate Bishop?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Hawkeye to jeden z zapowiedzianych seriali od Disney+ i MCU. W nim zobaczymy oczywiście tytułowego bohatera, a także jego podpieczoną Kate Bishop. Wcześniej mówiono, że odtwórczynią roli Kate Bishop może zostać Hailee Steinfeld, jednak ostatnie doniesienia wskazują raczej, że Marvel Studios jest w trakcie szukania innej aktorki.

Całkiem niedawno pojawiły się plotki, że serial ma zostać opóźniony ze względu na wprowadzenie fabularnych zmian do scenariusza oraz właśnie oczekiwaniem na zgodność terminów z aktorką znaną z filmu Bumblebee. Jeremy Conrad, dziennikarz nieźle zorientowany w kulisowych sprawach MCU donosi, że Disney i Marvel rozpoczęli poszukiwania innej aktorki do tej roli. Nie sugeruje on żadnych nazwisk, ale podaje, że w najbliższym czasie dojdzie do przesłuchań kilku aktorek. Conrad przekonuje, że nie będą to raczej aktorki, które były przez fanów wymieniane w kontekście tej postaci. Pamiętajmy jednak, że wciąż są to pogłoski i nie muszą mieć one zbyt wiele wspólnego z prawdą. Serial ma trafić na Disney+ jesienią 2021 roku, zatem jest jeszcze czasu na oficjalne ogłoszenia.