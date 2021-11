Hawkeye - Piotr Adamczyk na plakacie. Ziomy z dresowej mafii podbijają sieć

fot. materiały prasowe

Tak zwana tracksuit mafia, czyli dresowa mafia podbija ekrany na całym świecie. Grupa bandytów w z Polski i Rosji dostarcza humoru w serialu Hawkeye a wyróżniającym się członkiem jest postać grana przez Piotra Adamczyka. Nie tylko jest on jednym z trzech kluczowych postaci na plakacie, to jeszcze pojawia się w specjalnym wideo promocyjnym opublikowanym przez Marvela, a który opowiada o tych postaciach. Co więcej ziomy mają już własną emotkę przy hashtagu.

Plakat ziomów jako pierwszy. Reszta to spoilerowe zdjęcia z pierwszych odcinków Hawkeye'a.

Hawkeye - wideo z dresiarzami

Jak wskazuje comicbook.com widzowie na Twitterze najczęściej mówią właśnie o bandzie dresiarzy, którzy ich rozbawiają do łez. A jako że Piotr Adamczyk jest wśród nich najbardziej wyróżniającą się postacią, tym samym ma on wpływ na sukces serialu.

Zaś sam Piotr Adamczyk pięknie pokazuje na Twitterze, jak tym wszystkim się cieszy. Wchodzi między innymi w interakcje ze swoimi ziomami z dresowej mafii.

