Hawkeye - usunięte sceny. Miało być więcej Kingpina w mrocznej wersji

Hawkeye przez cały sezon zapowiadał, że Kingpin może być tajemniczym wujkiem. Ostatecznie złoczyńca pojawił się dopiero w finale i ponownie zagrał go Vincent D'Onofrio. Teraz, gdy do sieci trafiają informacje o usuniętych scenach, wygląda na to, że pierwotny plan był zupełnie inny. Nie tylko nie chciano go utrzymywać w tajemnicy, a chciano go pokazać praktycznie od razu.

Hawkeye - usunięte sceny

Wideo z usuniętą sceną pokazuje pierwsze spotkanie Eleanor z Wilsonem Fiskiem, który tutaj wydaje się mroczniejszy, bardziej w tonie tego, jak pamiętamy go z Daredevila. Ciemny strój lepiej to podkreślał, niż jego biały garnitur z finału.

Pozostałe sceny nie zostały opublikowane w sieci, ani do niej nie wyciekły. Jednak jeden z użytkowników reddita wrzucił zrzuty ekranu, więc wiemy więcej o tym, co mogliśmy zobaczyć. Według użytkowników reddita pojawiły się one na chwilę w usłudze Hot Star na Disney+.

Widzimy m.in. scenę Wilsona Fiska z młodą Mayą. W Hawkeye'u tutaj zajawiano tajemniczego wujka, ale nie pokazano nam, kim on jest. Jest też ujęcie z dorosłą Mayą z - na to wygląda - finału. A także retrospekcja z młodym Clintem Bartonem.

