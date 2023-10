Haydn Gwynne zmarła w wieku 66 lat. Aktorka wcielała się w królową Kamilę

fot. materiały prasowe

Reklama

Nie żyje Haydn Gwynne, 66-letnia aktorka teatralna i filmowa, która zasłynęła ze swojej roli jako królowa Kamila w komedii królewskiej The Windsors oraz występu w kultowym serialu Netfliksa The Crown. Według BBC, jej agent podał nowotwór jako przyczynę śmierci.

Haydn Gwynne nie żyje

Agent aktorki wydał oświadczenie za pośrednictwem BBC. Podziękował również personelowi i zespołom szpitali za "wspaniałą opiekę" nad Gwynne.

- Z wielkim smutkiem dzielimy się z wami informacją, że po niedawnej diagnozie raka, Haydn Gwynne zmarła w piątek 20 października w godzinach porannych. Była wśród swoich ukochanych synów, bliskiej rodziny i przyjaciół.

Aktorka dokonała przełomu w telewizji pod koniec lat 80., dzięki serialowi Nice Work. Później pojawiła się w wielu brytyjskich produkcjach. Można było ją dostrzec w dwusezonowym Rzymie, gdzie wystąpiła jako żona Juliusza Cezara - Calpurnia. Zdobyła nominację do nagrody Bafta dzięki roli cynicznej dziennikarki Alex w sitcomie Drop the Dead Donkey.

Aktorka słynie ze swoich ról związanych z rodziną królewską. Wcieliła się w rolę żony króla Karola w serialu The Windsors oraz Lady Susan Hussey w 5. sezonie The Crown. Gwynne była również znana za swoją pracę w teatrze. Wystąpiła w sztuce Petera Morgana The Audience jako Margaret Thatcher.