Hazbin Hotel – nowy zwiastun. Animacja dla dorosłych będzie hitem Amazona?

fot. Amazon Prime Video

Hazbin Hotel w 2019 roku otrzymał pilotażowy odcinek, który podbił YouTube’a i do dziś odtworzono go ponad 92 mln razy. Prawa do serialu zostały zakupione przez Amazona i już wkrótce na platformie Prime Video zadebiutuje pierwszy sezon animacji przeznaczonej tylko dla dorosłych widzów.

Hazbin Hotel – nowy zwiastun

Hazbin Hotel – o czym jest serial?

Historia opowiada o Charlie, księżniczce piekła, która postanawia spełnić swoje pozornie niemożliwe marzenie o otwarciu hotelu, którego celem jest rehabilitacja grzeszników. Dziewczyna chce zapobiec dalszemu zabijaniu mieszkańców piekła przez zstępujące z nieba anioły, które kontrolują ich populację. Charlie chce spróbować bardziej pokojowego rozwiązania problemy, a pomóc ma w tym jej hotel. Księżniczka zrobi wszystko, aby jej klienci stali się dobrzy i trafili do Nieba.

Za produkcję Hazbin Hotel odpowiada Amazon MGM Studios wraz z A24, dla których jest to pierwszy taki projekt w dorobku.

W obsadzie głosowej znaleźli się Erike Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman, Amir Talai i Keith David.

Hazbin Hotel zadebiutuje na platformie Prime Video już 19 stycznia 2024 roku.