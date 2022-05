HBO Max - premiery na pierwszą połowę czerwca 2022. Lista tytułów

materiały prasowe

HBO Max w pierwszej połowie czerwca tj. w dniach 1-15 czerwca, doda do swojej biblioteki kilka interesujących tytułów. Wśród seriali znajdziemy między innymi dwie ekranizacje popularnych książek. To seriale Blackout oraz Rozmowy z przyjaciółmi. Do oferty serwisu trafi również kolejna animacja legendarnego Genndy'ego Tartakovsky'ego. To Primal, historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie. Swoją premierę będzie miał również miniserial Irma Vep, opowiadający o amerykańskiej gwieździe filmowej, która przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Les Vampires. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką. W roli głównej Alicia Vikander.

Wśród filmów należy zwrócić uwagę na takie produkcje jak Wściekłe psy, Niefortunny numerek lub szalone porno oraz Ból i blask.

HBO Max - lista filmów i seriali na pierwszą połowę czerwca 2022

1 czerwca

Bez skazy, odc. 1-13

Bez skazy II, odc. 1-16

Bez skazy III, odc. 1-15

Bez skazy IV, odc. 1-15

Bez skazy V, odc. 1-22

Bez skazy VI, odc. 1-19

Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin, odc. 1

Przebudzenie wiosny: Ci, których znałeś

Cios Gensana

Niania w Nowym Jorku

Plaża

Poniedziałki w Racine

Przysięga

Zmagania

Kochana mamusia nie żyje

Ostatni list do domu: Głos amerykańskich żołnierzy walczących w Iraku

2 czerwca

Balon

LOL

Rewolucja przegranych kobiet

Uśmiech Mony Lizy

3 czerwca

Metalokalipsa, odc. 1-20

Rozmowy z przyjaciółmi, odc. 1-12

Backstage II, odc. 1-30

Między nami, misiaczkami, odc. 1-10

Irina Rimes: Moja droga, odc. 1-3

Schody, odc. 7

Hacks II, odc. 7-8

Superman i Lois II, odc. 12

Niefortunny numerek lub szalone porno

Climax

Akademik

Księżniczka z ulicy

Lewy sercowy

Rosie O'Donnell: Szczerze i od serca

Rozsypać prochy

Cmentarz Narodowy w Arlington: Kwatera sześćdziesiąta

Polowanie na mysz

„My Gift" - koncert świąteczny Carrie Underwood

Requiem dla zabitych: Amerykańska wiosna 2014

Gwiazdorskie życie

Droga do szczęścia

4 czerwca

Nowy kurs

Księżna (2008)

Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski

SpongeBob Kanciastoporty

5 czerwca

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 18

Byłem prostym człowiekiem

Dom, który zbudował Jack

Dyktator

6 czerwca

Miłość ponad czasem, odc. 4

Barry III, odc. 7

Dziecko, odc. 7

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 13

Baby Looney Tunes, odc. 77-78

Stone

Przyszłość to samotne miejsce

Wielki wieczór

7 czerwca

Blackout, odc. 1-6

Irma Vep, odc. 1

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1

Przerwa z Sam Jay II, odc. 3

Gentleman Jack II, odc. 7

Historia pastora Teda Haggarda

Robert Klein bez taryfy ulgowej

Wściekłe psy

8 czerwca

Amen.

9 czerwca

Kryptonim Jane

10 czerwca

Metalokalipsa II, odc. 1-18

Metalokalipsa III, odc. 1-10

Metalokalipsa IV, odc. 1-12

Irina Rimes: Moja droga, odc. 4-5

Schody, odc. 8

Superman i Lois II, odc. 13

Jabłko i Szczypior II, odc. 24-36

Nie oddychaj

Nie oddychaj 2

Lhamo i Skalbe

Nowy porządek

11 czerwca

Kung Fu II, odc. 12

Poświęcenie

Jar

SpongeBob: na suchym lądzie

Z podniesionym czołem

12 czerwca

Noughts + Crosses II, odc. 1-4

Portland Tower, odc. 1

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 19

Ból i blask

Guermantes

Na życiowym zakręcie

Taniec rzeczywistości

Wszyscy wiedzą

Wybuchowa para

13 czerwca

Miłość ponad czasem, odc. 5

Barry III, odc. 8

Dziecko, odc. 8

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 14

Co każdy skaut wiedzieć powinien

14 czerwca

Matki, odc. 1-7

Matki II, odc. 1-6

Matki III, odc. 1-6

Irma Vep, odc. 2

Gentleman Jack II, odc. 8

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 2

Przerwa z Sam Jay II, odc. 4

Widzimy się wczoraj

15 czerwca

Primal, odc. 1-10