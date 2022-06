HBO Max - premiery na drugą połowę czerwca 2022. Lista tytułów

fot. materiały prasowe

Platforma HBO Max w drugiej połowie czerwca tj. w dniach 15-30 czerwca, doda do swojej biblioteki kilka tytułów wartych uwagi. Przede wszystkim czeka nas powrót popularnego serialu science fiction Westworld, który powraca ze swoim 4. sezonem. Do serwisu trafią również wszystkie sezony serialu Shameless - Niepokorni. W produkcji William H. Macy występuje w roli Franka Gallaghera, dumnego samotnego ojca sześciorga inteligentnych, pracowitych i niezależnych dzieciaków. Może nie przypominają żadnej znanej Ci rodziny, ale nie zamierzają przepraszać za to, że są dokładnie tym, kim chcą być.

Platforma w drugiej połowie czerwca zaoferuje swoim subskrybentom również wszystkie sezony thrillera kryminalnego Wybrani (Person of Interest). To historia o rzekomo zmarłym agencie CIA, Johnie Reesie. Wraz z tajemniczym miliarderem Haroldem Finchem zapobiega on brutalnym przestępstwom dzięki zaawansowanej technicznie inwigilacji i własnemu poczuciu sprawiedliwości.

Wśród filmów należy zwrócić uwagę na takie tytuły jak Venom 2: Carnage, Nowi mutanci, Ojciec panny młodej czy The Square .

fot. materiały prasowe

HBO Max - lista tytułów na drugą połowę czerwca 2022

15 czerwca

Primal, odc. 1-10

16 czerwca

Dom dla psa III, odc. 1-9

Ojciec panny młodej

Przed wschodem słońca

Rewolucja przegranych kobiet

Perpetual Planet: Bohaterowie oceanów

17 czerwca

The Freak Brothers, odc. 1-8

Taffy II, odc. 1-19

Superman i Lois II, oc. 14

Irina Rimes: Moja droga, odc. 6-7

Przemytniczka

Mrok

Porachunki

Penguin Bloom: Niesamowita historia Sam Bloom

18 czerwca

Senna

Rodzina Addamsów 2

Kung Fu II, odc. 13

19 czerwca

The Square

Portland Tower, odc. 2

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 20

20 czerwca

Miłość ponad czasem, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 15

Klient (1994)

Zastępstwo

21 czerwca

Szóstka z Nebraski, odc. 1

Irma Vep, odc. 3

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 3

Przerwa z Sam Jay II, odc. 5

W ułamku sekundy

22 czerwca

Birdgirl II, odc. 1-2

Uśmiechnięci przyjaciele, odc. 1-8

Niepokorni, odc. 1-12

Niepokorni II, odc. 1-12

Niepokorni III, odc. 1-12

Niepokorni IV, odc. 1-12

Niepokorni V, odc. 1-12

Niepokorni VI, odc. 1-12

Niepokorni VII, odc. 1-12

Niepokorni VIII, odc. 1-12

Niepokorni IX, odc. 1-14

Niepokorni X, odc. 1-12

Niepokorni XI, odc. 1-12

Nowi mutanci

23 czerwca

Goście, odc. 1-8

Pani sprzątająca (Meksyk), odc. 1-4

Pokolenie Momentum

Przed zachodem słońca

Papierowe miasta

24 czerwca

Tuca i Bertie II, odc.1-15

Kroniki Gordity, odc. 1-10

Menudo: Wiecznie młodzi, odc. 1-4

Zwariowane Melodie: Kreskówki II, odc. 1-10

Superman i Lois II, odc. 15

Thomas i przyjaciele XXV, odc. 14-26

Czarna skrzynka

Venom 2: Carnage

25 czerwca

Amparo

Fam

Winni

Wszystkie psy idą do nieba 2

26 czerwca

Happy End

Nahuel i magiczna księga

Portland Tower, odc. 3

27 czerwca

Westworld IV, odc. 1

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 16

Kraina tygrysów

Pod ziemią

28 czerwca

Mayans M.C. IV, odc. 1-10

Szóstka z Nebraski, odc. 2

Irma Vep, odc. 4

Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 4

Przerwa z Sam Jay II, odc. 6

Aviator

29 czerwca

Robot Chicken, odc. 1-21

Robot Chicken II, odc. 1-20

Robot Chicken III, odc. 1-20

Robot Chicken IV, odc. 1-20

Robot Chicken V, odc. 1-21

Robot Chicken VI, odc. 1-21

Robot Chicken VII, odc. 1-21

Robot Chicken VIII, odc. 1-21

Robot Chicken IX, odc. 1-21

Robot Chicken X, odc. 1-20

Wybrani, odc. 1-23

Wybrani II, odc. 1-22

Wybrani III, odc. 1-23

Wybrani IV, odc. 1-22

Wybrani V, odc. 1-13

Birdgirl II, odc. 3

Zagrożony

Miliard szczęśliwych ludzi

Pod prąd

30 czerwca

Ranked: High School Drama

Miłość, nienawiść

Pani sprzątająca (Meksyk), odc. 5-6