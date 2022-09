HBO Max i Disney+ - ceny za niskie? Korporacje tak uważają

fot. HBO

Ceny subskrypcji HBO Max, serwisu streamingowego od Warner Bros. Discovery, mogą wkrótce wzrosnąć.

Według CNBC , dyrektor finansowy Warner Bros. Discovery, Gunnar Wiedenfels, uważa dwie usługi streamingowe, HBO Max i Discovery+, za „zasadniczo niewycenione”, co sugeruje, że ceny wkrótce wzrosną. Obecny koszt HBO Max w USA wynosi 14,99 dolarów miesięcznie, a wersja z reklamami dostępna jest za 9,99 dolarów. Discovery+ kosztuje 6,99 dolarów miesięcznie, a z opcją opartą na reklamach 4,99 dolarów.

fot. Disney+

Disney+ - podwyżki

Natomiast dyrektor generalny Disneya, Bob Chapek, stwierdził, że cena miesięcznej subskrypcji platformy Disney+ jest o wiele zaniżona w stosunku do oferty, którą daje widzom. Co ciekawe dyrektor utrzymuje to zdanie mimo podwyżki cen serwisów Hulu i Disney+, które Disney planuje na czwarty kwartał 2022 roku. Cena Disney+ wzrośnie z 6,99 dolarów miesięcznie do 10,99 dolarów. Pojawi się również wersja z reklamami, nazwana Disney+Basic, która będzie kosztować 7,99 dolarów.

Dla przypomnienia w Polsce HBO Max kosztuje 29,99 złotych miesięcznie, natomiast Disney+ 28,99 złotych. Nie wiadomo jak podwyżki tej drugiej wpłyną na polską wersję.