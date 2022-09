Percy Jackson i bogowie olimpijscy - zwiastun. Widać obóz dla herosów i syna Posejdona! Disney+ wierne książkom?

Fot. Disney+

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy to nowy serial od Disney+ na podstawie serii popularnych książek młodzieżowych autorstwa Ricka Riordana. Podczas wydarzenia D23 pokazano pierwszy zwiastun produkcji. Wygląda na to, że będzie to dość wierna adaptacja oryginału, pokazująca z bliska obóz szkoleniowy dla młodych herosów.

Zobaczcie sami.

W serialu w główne role wcielą się Walter Scobell, Aryan Simhadri i Leah Sava Jeffries.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - pierwszy zwiastun (D23)

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - o czym opowiada serial?

Książki opowiadają o 12-letni chłopcu, który odkrywa, że jest synem Posejsona, boga mórz i oceanów. Bohater trafia do obozu, gdzie spotyka inne dzieci greckich bogów. Tak rozpoczynają się jego przygody z grupką wiernych przyjaciół.

W 1. części książek, Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna, Zeus oskarża chłopca o kradzież cennego artefaktu, więc główny bohater musi wyruszyć w podróż, by go odnaleźć.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - scenariusz, reżyser, premiera

Rick Riordan i Jon Steinberg napisali scenariusz do serialu. James Bobin jest odpowiedzialny za reżyserię.

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy - planowana premiera w 2024 roku na platformie Disney+.