HBO Max wyprodukuje serial dokumentalny z twórcą popularnego konta na Twitterze

fot. Disney

One Perfect Shot to popularne konto na Twitterze, gdzie możemy oglądać idealnie ujęcia z najlepszych filmów. To zainspirowało HBO Max, które zamówiło serial dokumentalny o kulisach pracy filmowców przy słynnych scenach. Do pracy zaangażowali Neilla Millera, który jest odpowiedzialny za konto na Twitterze oraz jest redaktorem naczelnym serwisu Film School Rejects. Będzie pełnić funkcję producenta wykonawczego wraz z Lee Metzger i współproducentem wykonawczym Brucem Robertsonem. Ava DuVernay będzie producentką serialu HBO Max, który będzie zawierać narrację samej reżyserki.

W każdym odcinku Ava DuVernay będzie omawiać wraz z poszczególnymi reżyserami kultowe ujęcia i sceny z ich filmografii. Pomogą w tym nowoczesne narzędzia wizualne, które odtworzą ich pracę w technologii 360 stopni. Filmowcy przybliżą również pracę za kulisami. Każdy reżyser powie także, które ujęcia stały się inspiracją w ich twórczości.

HBO Max nie podał daty, kiedy możemy się spodziewać serialu dokumentalnego One Perfect Shot.