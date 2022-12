HBO - zapowiedź na 2023 rok. Pierwsze sceny z 4. sezonu Detektywa

fot. materiały prasowe

Zapowiedź HBO na 2023 rok pokazuje ujęcia z wielu seriali. Mamy tutaj nowe sezon lubianych tytułów jak Sukcesja, ale też gorące nowości w stylu The Last of Us. Wśród promowanych produkcji są tutaj takie rzeczy jak Perry Mason, Barry, Idol czy White House Plumbers. Najwięcej jednak zainteresowania wzbudzają pierwsze sceny z 4. sezonu serialu Detektyw, który ma nosić tytuł: True Detective: Night Country.

Detektyw - co wiemy o 4. sezonie?

Główne role w 4. sezonie grają zdobywczyni Oscara Jodie Foster oraz Kali Reis. Tym razem w odróżnieniu od poprzednich serii nowe odcinki nie są tworzone przez Nica Pizzolatto, który był twórcą tego hitu HBO. Issa Lopez jest reżyserką, scenarzystką i showrunnerką. W obsadzie są także John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw, Finn Bennett, Anna Lambe, Aka Niviâna, Isabella Star Lablanc oraz Joel D. Montgran.

Historia 4. sezonu rozgrywa się w Ennis na Alasce. Tam też znikają pracownicy placówki badawcze. Liz Danvers i Evangeline Navarro mają rozwikłać tę sprawę i jednocześnie stawić czoło mrocz, który same skrywają.

Wszystkie zaprezentowane w wideo seriale trafią do platformy HBO Max.