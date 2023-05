Hearthstone - oto karty, które wkrótce trafią do gry. Zremiksowana rapsodia może namieszać!

fot. Blizzard

Firma Blizzard udostępniła kilka kart, które w niedalekiej przyszłości pojawią się w Hearthstone, a my otrzymaliśmy możliwość pokazania ich naszym Czytelnikom. Szczególnie ciekawie zapowiada się "Zremiksowana rapsodia", która nie tylko zadaje trzy punkty obrażeń wszystkim stronnikom, ale też dodaje do reki gracza kolejną kartę, na dodatek zmieniającą się w każdej turze. To otwiera zupełnie nowe możliwości taktyczne: można zagrać ją od razu w otrzymanej formie lub poczekać, by uzyskać efekt, który da nam największe korzyści w danym pojedynku.

"Zremiksowana rapsodia" to karta dla łowcy demonów. Z dwóch pozostałych kart widocznych w poniższej galerii ("Risa Dyskotekowa Tancerka" i "Trudna publiczność") można skorzystać zarówno w talii łowcy demonów, jak i łotra.

Hearthstone - nadchodzące karty

Hearthstone - Zremiksowana rapsodia

Przypominamy również, ze już 31 maja do Hearthstone trafi nowa miniseria Festiwalu Legend o nazwie Audiopokalipsa. W skład pakietu wejdzie 38 nowych kart: 4 legendarne, 1 epicka, 17 rzadkich oraz 16 zwykłych. Będzie można znaleźć je w pakietach Festiwalu Legend lub kupić w pełnej miniserii, w której skład wejdą 72 karty.

Hearthstone dostępne jest na PC oraz urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS.