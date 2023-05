Heaven in Hell online. Kiedy premiera w VOD? Gdzie obejrzeć?

foto. materiały prasowe

Heaven in Hell online. Najnowszy film twórców 365 dni z Magdaleną Boczarską i Simone Susinną w rolach głównych będzie miał swoją premierę na platformie streamingowej Amazon Prime Video już 19 maja. Będzie dostępny dla wszystkich użytkowników w ramach abonamentu bez dodatkowych opłat.

Heaven in Hell

Heaven in Hell online - o czym jest film?

Olga (Magdalena Boczarska) to kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki. Maks (Simone Susinna) to przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze. I pewnie nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie różnił ich wiek – 15 lat.