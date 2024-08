Jack Kesy w nowym zdjęciach jako Hellboy. Reżyser nie postrzega filmu jako rebootu serii

fot. Campbell Grobman Films // Dark Horse Entertainment

Hellboy: The Crooked Man to kolejna próba przeniesienia przygód tytułowego bohatera z kart komiksów Mike’a Mignoliego na duży ekran. Poprzednia interpretacja z Davidem Harbourem z 2019 roku nie była udana i produkcja okazała się wielką finansową porażką. Tego samego losu uniknąć będzie próbował reżyser Brian Taylor. W magazynie Total Film pojawił się wywiad z twórcą oraz dwa ekskluzywne zdjęcia przedstawiającego Jacka Kesy’ego w roli Hellboya. Fotografie zobaczycie w poniższej galerii.

Hellboy: The Crooked Man – nowe zdjęcia

Hellboy: The Crooked Man

Hellboy: The Crooked Man – reżyser nie postrzegać swojego filmu jako reboot

Taylor uważa, że jego film obrał zupełnie inny kierunek, od poprzednich produkcji o Hellboyu, nie mając na celu rozpoczęcia nowej serii. Dodał, że jego zamiarem nie było naśladowanie tego, co pokazano już we wcześniejszych filmach:

Nie myślę o tym w kategoriach restartu czy prób rozpoczęcia nowej serii – to nie jest coś, co chcieliśmy osiągnąć Ten film musi stać na własnych nogach. Nikt nie chce oglądać taniej podróbki wartego 100 milionów dolarów filmu Guillermo del Toro. To powrót do młodego Hellboya, który jest raczej kimś w rodzaju hydraulika, który naprawi twój problem z potworami. To sarkastyczny, emocjonalny, palący papierosy facet, który natrafia na nadprzyrodzone zjawy i zdarzenia, który pomaga jak tylko potrafi najlepiej. Jeśli Mike [Mignola] ma wrażenie, że widzi Hellboya, po raz pierwszy na ekranie, to czuję, że odnieśliśmy sukces.

Hellboy: The Crooked Man - fabuła, obsada, data premiery

Historia rozgrywa się w latach 50. w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy łączy siły razem z młodą agentką BPRD (Adeline Rudolph), aby ochronić mieszkańców Appalachów przed Lichwiarzem (Martin Bassindale) - tajemniczym demonem, który kolekcjonuje dusze dla samego diabła. Do obsady należą również Jefferson White (Yellowstone) jako Tom Ferrel, Leah McNamara jako Effie Kolb, Joseph Marcell jako wielebny Watts oraz Hannah Margetson jako Cora Fisher. Mignola napisał scenariusz razem z Christopherem Goldenem. Panowie wcześniej współpracowali przy komiksach o tej postaci. Za kamerą stoi Brian Taylor (Crank).

Hellboy: The Crooked Man - premierę w Polsce wyznaczono na 1 listopada 2024 roku.