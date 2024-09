Hellboy: Wzgórza nawiedzonych - oficjalna data premiery na VOD. Jest nowy klip

fot. Campbell Grobman Films/Dark Horse Entertainment

Hellboy: The Crooked Man to nowy film oparty na znanej serii komiksów. Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że produkcja ominie kina i będzie skierowana bezpośrednio na platformy VOD. Ta plotka się sprawdziła. Nowy Hellboy będzie dostępny do kupienia przez stronę Amazona oraz Fandango od 8 października 2024 roku. To ekskluzywna oferta, która potrwa przez dwa tygodnie. Później produkcja będzie już dostępna na VOD od 22 października 2024 roku.

Z tej okazji w sieci pojawił się nowy klip z filmu. Możecie go obejrzeć poniżej.

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych - obsada, twórcy

W obsadzie są Jack Kesy jako Hellboy, Jefferson White jako Tom Ferrel, Leah McNamara jako Effie Kolb, Joseph Marcell jako wielebny Watts oraz Hannah Margetson jako Cora Fisher. Mike Mignola, autor komiksów o Hellboyu, napisał scenariusz razem z Christopherem Goldenem. Reżyserem jest Brian Taylor.

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych - opis fabuły

Hellboy i młoda agentka specjalna Song zostają wysłani z misją w dzikie, górskie tereny zamieszkane przez tajemniczą społeczność praktykującą kult zła. Hellboy i Song mają odnaleźć niebezpiecznego czarownika, który uciekł z odosobnienia i prawdopodobnie ukrywa się w okolicy. Nie podejrzewają, że trafili w sam środek starcia dwóch mrocznych potęg, które czerpią siłę nie z tego świata. W towarzystwie niewidomego księdza - specjalisty od czarnej magii oraz zbiegłego żołnierza muszą udaremnić zbliżający się rytuał wskrzeszenia demonicznej istoty o niewyobrażalnej mocy. [opis Multikina]