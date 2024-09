Są pierwsze recenzje nowego Hellboya. Tanio a dobrze?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Hellboy: Wzgórza nawiedzonych to projekt, który jeszcze przed premierą wzbudzał mieszane uczucia. Z jednej strony niektórym fanom nie podobała się estetyka nowej adaptacji i nazywali ją tanią, z drugiej sam twórca komiksowej postaci chwalił produkcję, ponieważ miała być pierwszą ekranizacją w formie pełnoprawnego horroru – czyli taką, jak sobie to wymarzył. Nie można też zapomnieć, że bohater w przeszłości doczekał się filmów, które cieszą się dużą sympatią fanów i czas zahartował je do miana kultowych, a ostatnia próba wprowadzenia go ponownie na sale kinowe, czyli Hellboy z 2019 roku, okazała się klapą i spotkała z ogromną falą krytyki.

Fot. Materiały prasowe

Pierwsze recenzje nowego Hellboya

Nic więc dziwnego, że wielu fanów ciekawi, jak Hellboy: Wzgórza nawiedzonych zdał swój pierwszy egzamin. A wygląda na to, że wcale nie jest tak źle, jak wiele osób wróżyło po zapowiedziach.

Najsłabiej film oceniło The Hollywood Handle, bo zaledwie 1.5/5 gwiazdek. Według portalu film na początku sprawia wrażenie, jakby rozumiał swoją konwencję i bawił się swoim tandetnym stylem, by w drugiej połowie całkowicie go porzucić, przerzucając się na nudny, poważny i nawet nieco pretensjonalny ton.

Total Film było bardziej pod wrażeniem, ponieważ oceniło film na 3/5 gwiazdek. Choć ich zdaniem pojawiło się kilka zgrzytów, w tym kiepskie efekty CGI, to jednocześnie sporo elementów naprawdę się udało. Co więcej, portal stwierdził nawet, że "wystarczą one, by pozostawić odbiorcę z nadzieją, że Taylor zrealizuje swój plan" i pokaże także inne komiksowe historie Hellboya.

Dexerto dało taką samą ocenę i napisało, że choć produkcja jest stworzona na mniejszą skalę i z mniejszym budżetem, niż poprzednie filmy, to właśnie to pozwoliło twórcom na opowiedzenie historii Hellboya na swoich własnych warunkach.

To zdecydowanie działa na korzyść filmu, ponieważ w odróżnieniu od najnowszych hollywoodzkich filmów komiksowych, nie ma postaci ani kontynuacji, które musi zapowiedzieć, nie ma też żadnego konceptu multiwersum, który trzeba by wyjaśnić. Dzięki temu film jest skupiony w stu procentach na swoim zadaniu.

Hellboy

Starburst także dało ocenę 3/5 gwiazdek i pochwaliło występ Jacka Kesy’ego w roli Hellboya. Portal podsumował, że choć brakuje tu blockbusterowego rozmachu, to jednocześnie ta "ambitna komiksowa adaptacja" nadrabia "gotyckim klimatem i krwawą akcją, wyjętą prosto z filmu Martwe zło".

Pomimo ograniczeń budżetowych, miło jest zobaczyć film, w którym kultowa postać z komiksu bierze się za coś tak małego, ale zasadniczo wiernego duchowi tego wielkiego faceta.

Wygląda więc na to, że choć żaden krytyk nie nazwałby filmu Briana Taylora idealnym, to najwyraźniej to, co na pierwszy rzut możnaby uznać za wady - mały budżet i kameralna historia - sprawiają, że Hellboy: Wzgórza nawiedzonych pozytywnie wyróżnia się na tle współczesnego kina komiksowego. Na pewno fani mogą odetchnąć, że nie zapowiada się na to, byśmy mieli powtórkę z Kruka.

Na pewno warto też poczekać na wynik z Rotten Tomatoes, który najlepiej pokaże ogólne nastroje recenzentów. Gdy się pojawi, na pewno zaktualizujemy artykuł.