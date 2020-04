Hellraiser powróci w nowej wersji. Miasteczko Salem ma reżysera

Hellraiser: Wysłannik piekieł to kultowy horroru z 1987 roku. Głównym bohaterem jest Frank Cotton, który wkracza w świat Cenobitów - piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca na Ziemię jako przerażające monstrum. By móc znowu stać się człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar...

Zgodnie z nowymi informacjami portalu Deadline, powstanie nowa wersja horroru. Za projekt odpowiedzialni będą twórcy filmu Night House. Za kamerą stanie David Bruckner, a scenariusz napiszą Ben Colins i Luke Pietrowski. Na razie szczegóły fabularne nowej wersji nie są znane, podobnie jak data premiery.

Dowiedzieliśmy się także, że Gary Dauberman (Annabelle wraca do domu) stanie za kamerą adaptacji powieści Stephena Kinga pt. Miasteczko Salem. Wcześniej ogłoszono, że twórca ten zajmie się także scenariuszem do produkcji. Wśród producentów są James Wan, Roy Lee i Mark Wolper. Całość koncentruje się na młodym pisarzu, Benie Mearsie, który wraca do rodzinnego miasteczka. Wkrótce mieszkańcy zaczynają znikać w dziwnych okolicznościach. Książka ta doczekała się już dwóch adaptacji (1979 i 2004).