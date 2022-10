Hellraiser - nowy film najlepiej ocenianą produkcją z serii

Fot. Materiały prasowe

Hellraiser to horror platformy Hulu, który stanowi nowe otwarcie kultowej serii filmów grozy. Do sieci trafiły recenzje produkcji. W serwisie Rotten Tomatoes, największym portalu gromadzącym recenzje krytyków, pojawiły się opinie na temat filmu. Obecnie horror ma w serwisie 48 recenzji, z czego 41 jest pozytywnych i 7 negatywnych. To daje wynik 85 procent dobrych recenzji, ze średnią oceną 6,8/10. To najlepszy rezultat z całej serii.

W nowym filmie młoda kobieta walcząca z uzależnieniem wchodzi w posiadanie starożytnego pudełka z puzzlami, nieświadoma, że ​​jego celem jest przywołanie cenobitów, grupy sadystycznych nadprzyrodzonych istot z innego wymiaru.

Hellraiser - zdjęcia

Hellraiser 2022

W obsadzie produkcji znajdują się Odessa A'zion, Jamie Clayton, Brandon Flynn, Goran Višnjić oraz Hiam Abbass. Za reżyserię odpowiada David Bruckner. Scenariusz do produkcji napisali Ben Collins oraz Luke Piotrowski.

Hellraiser - premiera filmu na platformie Hulu 7 października.