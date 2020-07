Helstrom - zobacz zwiastun mrocznego serialu Hulu. Gdzie podziało się logo Marvela?

Marvel/Hulu/Screen Rant

W czasie [email protected] 2020 odbył się panel poświęcony serialowi Helstrom, kolejnego wspólnego przedsięwzięcia Marvela i platformy Hulu. Przypomnijmy, że ta utrzymana w mrocznej tonacji produkcja ma opowiadać historię obdarzonego nadludzkimi zdolnościami rodzeństwa, Daimona i Any Helstromów. W komiksach byli oni dziećmi tajemniczego, seryjnego mordercy, który powrócił do świata żywych po swojej śmierci.

Od początku zapewniano, że ekranowa opowieść będzie w sobie łączyć elementy fantastyczne z konwencją horroru. Taki obrót spraw wydaje się potwierdzać jej pierwszy zwiastun, akcentujący m.in. relację protagonistów z własną matką. Spójrzcie sami:

Fani oglądający materiał zwracają uwagę na to, że brakuje w nim logo Domu Pomysłów. Choć prezes Marvel Studios, Kevin Feige, osobiście dał zielone światło na realizację projektu, wygląda na to, że nie do końca chce on, aby Helstrom był łączony z całym dorobkiem jego firmy. Komentatorzy zwracają też uwagę, że nadchodzący serial jest pozostałością po przeznaczonym do likwidacji oddziale Marvel Television; w dodatku dla Domu Pomysłów, nastawionego na bycie firmą przyjazną dla rodziny, kłopotliwe mogłoby być kojarzenie z mrocznym horrorem.

W trakcie panelu ujawniono też, że główną inspiracją dla serialowej opowieści jest komiks Son of Satan z 1974 roku. Jak wyjawił showrunner Paul Zbyszewski:

Jest tam scena, w której Daimon Hellstrom - w swojej czerwonej pelerynie i z pentagramem na piersi, siedzi w bibliotece własnej matki, która niedawno temu zmarła. Czyta jej pamiętnik i w ten sposób niejako poznaje genezę rodziny. W końcu z jego oczu zaczynają płynąć łzy. (...) Jest tu ogień, element nadnaturalny, a wszystko to zanurzone w pogłębiających się emocjach.

Helstrom zadebiutuje na platformie Hulu 16 października.