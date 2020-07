Helstrom - pierwsze zdjęcia z serialu Marvela i Hulu

Hulu

Helstrom to nowy serial Marvela, który powstał dla platformy Hulu. Kampania marketingowa produkcji rozpoczęła się na dobre. Pod koniec lipca projekt będzie miał swój panel na Comic-Con At Home, na którym zapewne zobaczymy pierwszy zwiastun serialu. Odbędzie się on dokładnie w piątek, 24 lipca. Jednak w sieci już pojawiły się pierwsze zdjęcia promujące produkcję. Przedstawiają one między innymi głównych bohaterów tego mrocznego projektu. Zdjęcia możecie obejrzeć w poniższej galerii.

Helstrom

Głównymi bohaterami produkcji są Daimon i Ana Helstromowie, dzieci bardzo potężnego, seryjnego mordercy. Rodzeństwo tropi za pomocą swych niezwykłych umiejętności wszelkie przejawy ludzkiego terroru. W obsadzie znajdują się między innymi Tom Austen, Sydney Lemmon, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra, Daniel Cudmore oraz Alain Uy. Showrunnerem projektu jest Paul Zbyszewski.

Helstrom - premiera serialu na platformie Hulu odbędzie się w październiku.