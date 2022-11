Herkules braci Russo to film eksperymentalny. Ich pomysł nie jest dobrze odbierany

fot. Disney

Bracia Russo poprzez swoją firmę AGBO będą producentami film Herkules opartego na animacji Disneya z dawnych lat. Jego reżyserem jest Guy Ritchie (Aladyn). W rozmowie z Variety słynny duet zapowiedział, że Herkules nie jest tym, czego wszyscy oczekują.

Herkules to film eksperymentalny

Zapowiadają, że w kwestii tonu i realizacji będzie to film bardziej ekserypemtanlny. W tym aspekcie chwalą Guya Ritchiego, który ma naturalną smykałką do eksperymentów. Reżyser obecnie pracuje nad poprawkami scenariusza autorstwa Davida Callahama. Producenci dodają, że nie będzie to po prostu aktorska reinterpretacja animacji, ale coś o wiele więcej.

Ich pomysł na jeden z eksperymentalnych aspektów Herkulesa to... zrobienie z tego musicalu inspirowanego tiktokiem. Uważają, że współczesny widz wychowany na tiktoku ma określone oczekiwania, czym musical powinien być. Chcą to wykorzystać, aby przesunąć granicę tego, czym może być współczesny musical. Ich pomysł nie jest dobrze odbierany przez fanów na Twitterze.

Przypomnijmy, że ich ostatnim reżyserskim projektem było widowisko Gray Man stworzone dla Netflixa. Obecnie stoją za kamerą sci-fi The Electric State z Millie Bobby Brown i Chrisem Prattem.