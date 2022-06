Hideo Kojima nawiązuje współpracę z Microsoftem! Jej efektem będzie zupełnie nowa gra

fot. youtube.com

Jeszcze przed rozpoczęciem się czerwcowych wydarzeń poświęconych grom, do sieci trafiły plotki sugerujące, że na jednym z nich możemy zobaczyć nowy projekt Hideo Kojimy. Pojawiły się nawet przecieki wskazujące na to, że projektem tym będzie horror zatytułowany Overdose, w którym w roli głównej wystąpi Margaret Qualley. I być może tak faktycznie będzie, ale na potwierdzenie trzeba jeszcze poczekać. Słynny japoński deweloper pojawił się na tegorocznym Xbox & Bethesda Games Showcase, ale nie miał zbyt wiele do ujawnienia.

Kojima zdradził, że nawiązał bliższą współpracę z Microsoftem i stworzy "całkowicie nową grę, której nikt jeszcze nie widział". Dodał również, że jej powstanie ma być możliwe dzięki zaawansowanej technologii wykorzystującej chmurę, ale może "zająć to trochę czasu". Wygląda więc na to, że na zwiastun i premierę będziemy musieli jeszcze sporo poczekać.

