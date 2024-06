Hitman 3 VR Reloaded zapowiedziane. Gra trafi tylko na jedną platformę

fot. materiały prasowe

Agent 47 doczeka się kolejnej produkcji stworzonej z myślą o wirtualnej rzeczywistości. Hitman 3 VR: Reloaded, bo o takim tytule mowa, zaoferuje nie tylko znaną rozgrywkę, ale też szereg interesujących zmian i nowości. Po raz pierwszy w historii serii otrzymamy możliwość korzystania z dwóch broni lub przedmiotów jednocześnie, co ma otworzyć przed graczami zupełnie nowe możliwości. Interfejs ma zostać przystosowany do VR, do tego otrzymamy też różne opcje poruszania się, w tym płynny, naturalny ruch. Co ciekawe, zmodyfikowana zostanie również oprawa. Tym razem zamiast stosunkowo realistycznej grafiki postawiono na cel-shading, prawdopodobnie po to, by całość lepiej i płynniej prezentowała się w wirtualnej rzeczywistości.

Hitman 3 VR: Reloaded dostępne będzie tylko na jednej platformie: Meta Quest 3. Premierę zaplanowano na tegoroczne lato, a poniżej możecie zapoznać się z pierwszym zwiastunem gry.