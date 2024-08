Hity Disney+ w Polsat Box Go. Pełna oferta promocji

fot. Disney+

Polsat Box Go wychodzi do swoich klientów z nową akcją promocyjną, dzięki której otrzymają oni dostęp do łącznie piętnastu hitowych seriali Disney+. Na początek będą to po dwa odcinki z pięciu wymienionych seriali: The Mandalorian, Loki, Zbrodnie po sąsiedzku, Bez granic z Chrisem Hemsworthem oraz The Bear. Kolejne seriale będą dodawane co tydzień.

Z promocyjnego dostępu do odcinków produkcji Disney+ w Polsat Box Go skorzystać mogą zalogowani do serwisu:

abonenci platformy Polsat Box – od najniższych pakietów, w dowolnej technologii,

abonenci Plusa,

subskrybenci wszystkich pakietów Polsat Box Go.

Dostęp bez dodatkowych opłat do pierwszych odcinków tytułów od Disney+ posiadają wszyscy abonenci Polsat Box i Plusa zalogowani do serwisu Polsat Box Go, a także subskrybenci pakietów Polsat Box Go. Promocja potrwa do 30 września 2024 roku.



fot. Polsat Box Go

Seriale Disney+ w Polsat Box Go [PEŁNA LISTA]

W ofercie znajduje się łącznie 15 tytułów z Disney+. Wśród nich i takie, które zostały nagrodzone prestiżowymi nagrodami Emmy. O jakich produkcjach mowa? Sprawdźcie pełną, promocyjną ofertę Polsat Box Go.

Ahsoka