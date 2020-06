Hobbit mógł otrzymać własną grę. Tak prezentuje się demo w uniwersum Władcy Pierścieni

Warner Bros.

W roku 2008 powstał pomysł, by stworzyć grę na podstawie nadchodzącego filmu Hobbit: Niezwykła podróż. W tym celu studio Traveller's Tales poświęciło milion dolarów na przygotowanie dema, które miało zachęcić Petera Jacksona i Guillermo del Toro do zainteresowania się takim projektem. Prototyp przenosił do gry wydarzenia z filmowej trylogii Władca Pierścieni i miał pokazywać, jak na pecetach i konsolach mogłyby prezentować się przygody Bilbo Bagginsa.

Powstały cztery różne poziomy. W dwóch z nich głównym bohaterem był Frodo, który mógł przekradać się obok przeciwników, wspinać się na drzewa, a także odwracać uwagę wrogów. Nie zabrakło tutaj też pewnej mini-gry, w której trzeba było powstrzymać się przed pokusą wykorzystania pierścienia. Dwa kolejne poziomy skupiały się zaś na postaci Gandalfa i przedstawiały jego starcie z Sarumanem oraz Balrogiem.

Oprócz tego stworzono też pięć dem technologicznych. Te pokazywały m.in. system walki (tym razem z grywalną postacią Aragorna), wizytę w Shire i Rivendell, używanie pierścienia przez Frodo oraz walkę z liczną armią Saurona.

Z materiału wideo dowiadujemy się, że Jacksonowi i Del Toro demo przypadło do gustu i szczególnie ten drugi był z niego bardzo zadowolony. Ostatecznie jednak Warner Bros. nie dało zielonego światła temu projektowi i preferowało stworzenie gry z akcją w Śródziemiu, ale takiej, która nie będzie przenosić wydarzeń znanych z filmów.