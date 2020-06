No More Heroes 3 – pierwsze spojrzenie na gameplay. Jest jednak pewien problem…

Grasshopper Manufacture

O istnieniu No More Heroes 3 dowiedzieliśmy się na targach E3 2019. To właśnie tam zaprezentowano pierwszy teaser. Niedługo później ujawniono pewne szczegóły na temat rozgrywki, zdradzając, że gra wykorzysta możliwości kontrolerów Joy-con oraz przeniesie graczy do otwartego świata. Zabrakło tylko jednego – konkretnego wideo, które przedstawiłoby gameplay. Doczekaliśmy się go dopiero teraz, ale zdecydowanie nie w takiej formie, jakiej oczekiwali fani przygód Travisa Touchdowna.

Materiał zaprezentowano w trakcie New Game Plus Expo 2020. Wideo przedstawia jeden z etapów gry, ale Goichi Suda, znany także jako Suda 51, postanowił zażartować z graczy. Mężczyzna pojawił się na pierwszym planie, zasłaniając znaczną część ekranu, przez co na dobrą sprawę widać tutaj przede wszystkim interfejs.

Trudno powiedzieć czy za jakiś czas doczekamy się publikacji powyższego materiału w normalnej, przejrzystej wersji.

No More Heroes 3 nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty premiery. Wiemy jedynie, że gra ma trafić na rynek w tym roku, oczywiście jeśli obędzie się bez dodatkowych opóźnień.