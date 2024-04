Hollow Knight: Silksong otrzymało klasyfikację wiekową w Korei! Ogłoszenie daty premiery coraz bliżej?

fot. Team Cherry

Fani Hollow Knight, którzy czekają na premierę Silksong nie mają łatwego życia. Zapowiedź tej produkcji pojawiła się jeszcze w 2019 roku i od tego czasu nie dostaliśmy w zasadzie żadnych nowych informacji - poza kolejnym materiałem wideo opublikowanym trzy lata później, w którym zdradzono, że tytuł ten trafi do katalogu Xbox Game Pass. Wygląda jednak na to, że wkrótce ta cisza może zostać przerwana i po 5 latach od ogłoszenia gry otrzymamy jakieś szczegóły, a może nawet termin premiery.

Sugeruje to fakt, że Hollow Knight: Silksong otrzymało klasyfikację wiekową w Korei. Stało się to 20 lutego roku, ale dopiero niedawno zrobiło się na ten temat głośniej. Tego typu działania zwykle podejmowane są w momencie, gdy prace nad daną produkcją są ukończone lub zbliżają się do końca.

Kolejną poszlaką wskazującą na to, że data premiery Silksong może zostać niebawem ujawniona jest to, że gra dostała już własną kartę w oficjalnym sklepie Microsoftu. Choć użytkownicy nie mogą jeszcze składać zamówień przedpremierowych, to mogą dodać tytuł do swojej listy życzeń. Co więcej, nie ma tu mowy o błędzie czy przedwczesnym działaniu, po informację na ten temat podano na oficjalnym profilu marki Xbox w serwisie X.

https://twitter.com/ID_Xbox/status/1774915782369222840