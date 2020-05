Homeland - obsada wspomina przygodę z serialem Showtime

Homeland w lutym powróciło po raz ostatni. 8. sezon jest zarazem finałowym i opowiada o Carrie Mathison dochodzącej do siebie po przebywaniu w gułagu. Stan jej zdrowia się poprawia, ale pamięć wciąż szwankuje - a to stanowi problem dla Saula i prezydenta Warnera. Saul dostaje zadanie zakończenia wojny w Afganistanie i rozpoczęcia rozmów z Talibami, ale jest to niebezpieczna misja, więc Saul będzie potrzebować Carrie, by odnieść sukces.

W obsadzie są Claire Danes, Mandy Patinkin,. Beau Bridges oraz Hugh Dancy. W sieci wylądowało wideo opublikowane przez Showtime, w którym widzimy członków ekipy i obsady, wspominających swoją przygodę na planie produkcji. Zobaczcie: