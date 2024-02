Horizon: An American Saga - zwiastun. Tak wygląda nowy western Kevina Costnera, twórcy Tańczącego z wilkami

Fot. Materiały prasowe

Opublikowano zwiastun Horizon: An American Saga. To dwuczęściowy western, którego współscenarzystą, producentem, reżyserem i gwiazdą jest Kevin Costner. Do tej pory nie pojawiło się za wiele informacji na temat fabuły filmu. Zdradzono tylko, że akcja będzie rozgrywać się w okresie przed i po wojnie secesyjnej. Biorąc pod uwagę to, jaki projekt był tajemniczy do tej pory, ta zapowiedź tym bardziej intryguje. Zobaczcie sami, co tym razem wymyślił Kevin Costner.

Horizon: An American Saga - zwiastun

Kevin Costner - twórczość

Przypominamy, że Kevin Costner ma na koncie aż dwa Oscary za western Tańczący z wilkami w kategorii Najlepszy film i Najlepszy reżyser. Zdobył także między innymi Złoty Glob za rolę w serialu Yellowstone i występ w Hatfields & McCoys: Wojna klanów. Jego aktorskie portfolio jest bardzo bogate, a początki kariery sięgają aż 1981 roku, w którym zagrał w filmie Rozpalona plaża USA. Oprócz powyższych tytułów, wielu widzów zna go także z takich produkcji jak Bodyguard, Robin Hood: Książę złodziei czy Mr. Brooks.

Horizon: An American Saga - obsada i data premiery

W obsadzie znaleźli się Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt i Jamie Campbell Bower.

Premierę pierwszej części zaplanowano na 28 czerwca 2024 roku, a drugiej 16 sierpnia 2024 roku.

