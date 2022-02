Horizon Forbidden West z ciekawą akcją. Realne drzewa za wirtualne trofea

fot. SIE

W grze Horizon Forbidden West do zdobycia jest trofeum o nazwie Reached the Daunt. To osiągnięcie, którego nie sposób pominąć grę, bo związane jest ono z głównym wątkiem fabularnym. Jego zdobycie skutkuje czymś jeszcze - posadzeniem realnego drzewka przez organizację Arbor Day. To akcja, do której dołączyło PlayStation. Drzewka będą sadzone w trzech lokalizacjach: w lesie w Wisconsin, na miejscu dawnego pożaru w Kalifornii oraz w parku narodowym Torreya na Florydzie.

Liczba uczestników, która może wziąć udział w przedsięwzięciu jest ograniczona. Do posadzenia będzie tylko 288 tysięcy drzewek i tylko taka liczba graczy, którzy jako pierwsi odblokują trofeum, przyczyni się do odbudowy flory.

Premiera Horizon Forbidden West już 18 lutego na PS4 i PS5. Z przedpremierowych opinii wynika, że to jeden z tych tytułów, który zdecydowanie wart jest ogrania. Możecie o tym przekonać się między innymi z naszej recenzji gry.

