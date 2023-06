Ile kosztuje stworzenie wysokobudżetowej gry? Kwoty robią wrażenie

fot. SIE

Horizon Forbidden West oraz The Last of Us: Part II uznawane są za jedne z najlepszych pozycji dostępnych na konsolach Sony. Produkcje te swoje musiały kosztować, ale ile dokładnie? Dotąd były to informacje niejawne. Wiedzieliśmy, że kwoty te liczone są w milionach dolarów, ale chyba nikt nie przypuszczał, że budżety tych gier potrafią dorównać wielkim hollywoodzkim produkcjom. Dzięki dokumentom sądowym, ujawnionym przy okazji sporu na linii FTC - Microsoft w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez giganta z Redmond, poznaliśmy dokładne kwoty oraz czas ich tworzenia.

Okazuje się, że Sony wydało grubo ponad 200 milionów dolarów na wyprodukowanie każdej z tych dwóch gier. Za Horizon Forbidden West łącznie zapłacono 212 milionów dolarów, a produkcja rozpoczęła się w 2017 roku i trwała łącznie pięć lat. W szczytowym momencie zespół liczył ponad 300 pracowników.

Jeszcze więcej japońska firma przeznaczyła na stworzenie The Last of Us: Part II. Ta produkcja pochłonęła 220 milionów dolarów i tworzono ją przez 70 miesięcy. Co ciekawe jednak, przy drugiej odsłonie hitu studia Naughty Dog, pracowało mniej osób niż przy Forbidden West - 200 w szczytowym momencie.