Horizon VR: Call of the Mountain zachęci do zakupu PSVR2? Zobaczcie zwiastun gry

fot. SIE

Horizon VR: Call of the Mountain to nowa produkcja, która ponownie zabierze graczy do wyjątkowego świata zapoczątkowanego w 2017 roku za sprawą Horizon Zero Dawn. Tym razem w grze wcielimy się jednak nie w rudowłosą Aloy, a niejakiego Ryasa, byłego członka Carja Cienia, który mistrzowsko włada łukiem i świetnie się wspina. Obie te umiejętności przydadzą się nam podczas rozgrywki w wirtualnej rzeczywistości. Rozgrywka pokazana w zwiastunie wydaje się przypominać tę z głównej serii, choć odpowiednio skrojoną pod VR. Nie brak między innymi spektakularnych starć z mechanicznymi zwierzętami.

Oprócz tego poinformowano również o nowej, już dostępnej aktualizacji do Horizon Forbidden West. Gra otrzymała między innym możliwość modyfikowania wyglądu wyposażenia, a także tryb New Game Plus, który pozwala przejść całą przygodę od nowa, zachowując jednak sprzęt i odblokowane umiejętności.

Horizon VR: Call of the Mountain - zwiastun gry

