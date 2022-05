Horizon Zero Dawn - będzie serial. Potwierdzono też God of War i Gran Turismo

fot. SIE

Informację o powstaniu trzech seriali ogłosił Jim Ryan, szef Playstation podczas rozmowy na Sony Business Briefing. Potwierdził on wcześniejsze doniesienia, że Amazon Prime Video pracuje nad serialową adaptacją God of War. O tym wysoko budżetowym projekcie informowaliśmy w marcu 2022 roku.

Horizon Zero Dawn - będzie serial

Nowością jest ogłoszenie serialu opartego na Horizon Zero Dawn. Będzie on tworzony dla Netflixa. Dodał też, że powstaje serial oparty na Gran Turismo, ale z uwagi na formę gry, nie wiadomo, o czym miałby opowiadać. Nie wyjawił żadnych szczegółów.

Są to kolejne wysokobudżetowe projekty oparte na grach Playstation. Przypomnijmy, że trwają prace nad superprodukcją The Last of Us. Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy te seriale trafią na ekrany.

O czym jest Horizon Zero Dawn? Bohaterka musi przeżyć w postapokaliptycznym świecie zdominowanym przez mechaniczne zwierzęta i odkryć prawdę o tym, co doprowadziło do tych wydarzeń. Dodatkowo ten zwiastun gry powie Wam wszystko.