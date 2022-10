Horizon: Zero Dawn - gra z 2017 roku otrzyma remaster lub remake na PS5? Przeciek sugeruje, że są takie plany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Serwis MP1ST opublikował zaskakującą, nieoficjalną informację. Według ich źródeł, Sony Interactive Entertainment ma w planach wypuścić na PS5 remaster lub remake (nie jest to jeszcze do końca jasne) Horizon Zero Dawn, czyli gry, która oryginalnie zadebiutowała w 2017 roku. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że produkcja ta otrzymała już wcześniej aktualizację pod PlayStation 5, która umożliwiła zabawę w 60 klatkach na sekundę. Doniesienia MP1ST potwierdzili również redaktorzy serwisu VGC, opierając się na swoich własnych źródłach. To zaś wydaje się potwierdzać, że coś jest na rzeczy.

Remaster miałby wprowadzić także kilka innych zmian, które miałyby na celu doprowadzić oprawę graficzną do poziomu tej z sequela, czyli tegorocznego Forbidden West. Mowa między innymi o ulepszonych modelach postaci, animacjach czy oświetleniu. Oprócz tego mielibyśmy otrzymać nowe opcje dostępności, a także dodatkowe ustawienia graficzne. Wspomniano także o pewnych subtelnych usprawnieniach rozgrywki, ale nie wiadomo czy ograniczyłyby się one wyłącznie do drobnych poprawek czy tez otrzymalibyśmy nową zawartość w postaci lotni lub latających wierzchowców znanych z sequela.

Redaktorzy Mp1St dodają, że remake lub remaster nie jest jedynym projektem w uniwersum Horizon. Guerilla Games ma pracować również nad produkcją nastawioną na sieciową rozgrywkę, która miałaby pojawić się na PC oraz konsoli PlayStation 5.