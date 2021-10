Kto jest królem jumpscare'ów? Oto horrory, które miały ich najwięcej

materiały prasowe

Powoli nadchodzi Halloween, okres który jest bardzo wdzięczny dla popkultury. W tym czasie królują dynie i wycinane na nich wzory, imprezy z przebieraniem i przede wszystkim seanse filmów grozy, straszących nas na wiele różnych sposobów.

Najsłynniejszą techniką jest jump scare, czyli straszenie widza znienacka, wtedy kiedy nikt nie spodziewa się (chociaż bardzo często ta zasada akurat nie działa) wyskakującego nagle potwora lub zjawy. Portal Top10Casinos.com sprawdził, które horrory wykorzystują ten zabieg najczęściej, wywołując dreszcze wśród widowni. W tym celu przeanalizowano 100 najlepszych horrorów wykorzystując bazę danych Where’s The Jump, sprawdzającą liczbę jumpscare'ów zarejestrowanych na film.

Horrory z największą liczbą jumpscare'ów

20. Martwe zło (2013) - 20 jumpscare'ów

Z badania mamy kilka ciekawych wniosków: 3 z 4 filmów z serii Martwe Zło znalazło się w pierwszej dwudziestce. Na szczycie listy znajduje się film The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013) z największą liczbą strasznych "skoków" z 32 razami w ciągu 101 minut. Najwięcej horrorów na liście zadebiutowało po 2010 roku.