Hot Fuzz - Ostre psy: Simon Pegg o kontynuacji. Był pomysł na spin-off

W skład tak zwanej Trylogii Cornetto Edgara Wrighta wchodzą filmy Wysyp żywych trupów, Hot Fuzz - Ostre psy oraz To już jest koniec z 2013 roku. Filmy, poza osobą reżysera, łączą nazwiska aktorów (Simon Pegg i Nick Frost) oraz, rzecz jasna, lody Cornetto. Trylogia zaskarbiła sobie uwielbienie rzeszy widzów, a wielu z nich marzy o tym, by zobaczyć jeszcze jeden film powiązany z którymś z wyżej wymienionych. Zapytany o to Simon Pegg powiedział, że nie ma żadnych rzeczywistych planów na kontynuację, dodał jednak, że Hot Fuzz jest tytułem, który stanowi najlepszą bazę pod sequel. Aktor wyznał również, że wraz z Wrightem bawili się pomysłem stworzenia spin-offu Hot Fuzz, który mógłby kontynuować wątki z filmu, nie wpychając się w tę zakończoną już trylogię.

Myślę, że to jedyny z tych trzech filmów, który nadaje się do kontynuowania, w tym sensie, że tego rodzaju kumpelskie filmy o gliniarzach często doczekiwały się sequeli. Żartowaliśmy już o zaczerpnięciu motywu z Krokodyla Dundee i wrzuceniu Danny'ego do wielkiego miasta... Hipotetyczna kontynuacja to Danny i Angel w wielkim mieście. Mieliśmy też pomysł na spin-off o Andych, z Considinem i Spallem. (...) To trylogia tematyczna, a nie bezpośrednie kontynuacje. Chciałbym zagrać ponownie Nicholasa Angela, to była świetna zabawa. Prawdopodobnie jestem już za stary.

Aktor podsumował swoją wypowiedź mówiąc, że Hot Fuzz to origin story, a film kładzie bazę pod kolejne przygody. Po prostu nigdy nie zostały one nakręcone. Chcielibyście zobaczyć sequel Hot Fuzz?