Hot Wheels - film live-action od Warner Bros. znalazł scenarzystów

Mattel

Hot Wheels to seria zabawkowych samochodów, które zadebiutowały na rynku jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku. Od 2016 roku wiemy, że ma powstać wersja live-action od Warner Bros. i firmy Mattel. Przez długi czas nie dostawaliśmy nowych doniesień o projekcie. The Hollywood Reporter ujawnia jednak, że znaleziono scenarzystów filmu.

Zatrudniony przez studio został duet scenarzystów Neil Widener i Gavin James. THR podaje, że studio poprosiło wielu scenarzystów o zaproponowanie pomysłów na film. Ostatecznie wybrano wymieniony wyżej zespół, który miał pokonać wielu bardziej uznanych scenarzystów. Widener i James nie mają właściwie żadnych dużych produkcji na koncie, ale zostali zatrudnieni do kontynuacji San Andreas oraz Now You See Me 3.