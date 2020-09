Ray Fisher zły na Warner Bros z powodu Flasha? Doniesienia dziennikarza wywołują burzę

Źródło: Warner Bros.

Umberto Gonzalez aka El Mayimbe jest znanym dziennikarzem z portalu The Wrap. Swego czasu jego doniesienia zawsze się potwierdzał, aczkolwiek w ostatnich latach jego renoma zdecydowanie spadła. Opublikował on raport na bazie anonimowych informatorów o sytuacji konfliktu Raya Fishera z Warner Bros. Według niego aktor z Ligi Sprawiedliwości zaczął atakować studio, Jossa Whedona i producentów po tym, gdy dostał propozycji roli epizodycznej w kinowym Flashu. Dziennikarz sugeruje, że to jest powód ataku Fishera w mediach społecznościowych.

W sieci opinia jest jedna: ten artykuł jest akcją powiązana z działaniami Warner Bros. w celu zdyskredytowania Fishera. Wiele osób zwraca uwagę, że od 2017 roku Gonzalez jedynie krytykował Zacka Snydera i twierdził, że Joss Whedon oraz Geoff Johns uratowali Ligę Sprawiedliwości. Przypominają też, że Fisher na początku konfliktu mówił o tym, jak kwestia filmu Flash nie ma znaczenia w tym sporze. Fani są blokowani przez Gonzaleza w mediach społecznościowych, na których dostaje masę komentarzy krytykujących jego etykę dziennikarską. Trudno znaleźć komentarz, który by nie krytykował publikacji Gonzaleza.

Zobacz także:

https://twitter.com/elmayimbe/status/1306376431488827394

Sam Ray Fisher szybko zareagował na Twitterze z dystansem. Przez to że został otagowany w publikacji mógł patrzeć, jak w komentarzach tekst był uniwersalnie krytykowany.

https://twitter.com/ray8fisher/status/1306414628315037696

Nikt nie potwierdza, ani nie dementuje doniesień Gonzaleza. Warner Bros natomiast odmówił mu komentarza.

Przypomnijmy, że Jason Momoa potwierdził oskarżenia aktora i domaga się wyjaśnienia sprawy.