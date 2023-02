Hotel Zacisze - szczegóły kontynuacji. Czy będzie to koszmar dla zwolenników poprawności politycznej?

Informowaliśmy, że trwają prace nad nowym sezonem kultowego serialu komediowego Hotel Zacisze. John Cleese powróci w głównej roli i napisze scenariusz ze swoją córką Camillą Cleese, która zagra z nim główną rolę. Teraz aktor w rozmowie z GB News wyjawił nowe szczegóły.

Przede wszystkim potwierdził, że serial nie będzie emitowany na BBC tak jak oryginał, bo uwaza, że w obecnych czasach ta stacja nie daje swobody twórczej.

Wyjaśnił też, że historia zabierze Basila Fawlty'ego i jego córkę do hotelu na Karaibach.

- Jeśli osadzisz historię na Karaibach, siłą rzeczy staje się ona wielorasowa. Ludzie w branży hotelowej pochodzą z każdego zakątka świata, więc to pozwala zebrać różne osoby. Charakterystyką Hotelu Zacisze była atmosfera presji stworzonej przez hotel.

Dziennikarz wówczas przeczytał nagłówek z The Guardian, w którym napisano, że nowy Hotel Zacisze będzie koszmarem dla zwolenników poprawności politycznej.

- Oczywiście oni wiedza lepiej niż ja, co to będzie za serial. Może to oni powinni napisać odcinek, który według nich byłby akceptowalny. Może nie byłby zbyt zabawny, ale na pewno usatysfakcjonowałaby to ich czytelników - mówi Cleese.