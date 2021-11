Huawei: nowy zegarek i słuchawki w szminkowej obudowie debiutują w Polsce

Źródło: Huawei

Na polskim rynku zadebiutowały inteligentne zegarki Huawei Watch GT 3, które mają wyróżniać się na tle konkurencji przede wszystkim długim czasem pracy na baterii. Model 46 mm przepracuje bez ładowania do 14 dni, zaś model 42 mm – do 7 dniu. Smartwatche zaoferują także dostęp do szeregu trybów sportowych, które pomogą nam zadbać o dobrą formę.

Oba modele Huawei Watch GT 3 wyposażono w panele AMOLED pokryte zakrzywionym szkłem o wysokiej przezroczystości i odporności na uszkodzenia. Po wewnętrznej stronie zegarka znajdziemy zaś warstwę wypukłego szkła, która ma ułatwić dopasowanie sprzętu do kształtu nadgarstka. Nowe zegarki pozwolą ponadto zainstalować aplikacje od zewnętrznych dostawców za pośrednictwem aplikacji Huawei Zdrowie. Pozwoli to zwiększyć funkcjonalność sprzętu i umożliwi przystosowanie go do indywidualnych preferencji.

Seria Watch GT 3 wykorzysta do analizy parametrów zdrowotnych osiem czujników biometrycznych wspartych algorytmami sztucznej inteligencji, które pomogą zwiększyć dokładność pomiarów. Wśród przeszło 100 trybów sportowych znajdziemy 18 trybów profesjonalnych zaprojektowanych z myślą o najbardziej wymagających odbiorcach, zegarki dostarczą również spersonalizowane plany treningowe skomponowane w oparciu o nasze nawyki oraz kondycję fizyczną.

Huawei Watch GT 3 z kopertą w rozmiarze 46 mm będzie dostępny jest w trzech wersjach: Active z paskiem z fluoroelastomeru (1099 zł), Classic na skórzanym pasku (1199 zł) oraz Elite osadzony na metalowej bransolecie (1399 zł). Model 42 mm kupimy w wersji Active na skórzanym pasku (1149 zł) oraz Elegant na złotej bransolecie (1399 zł). W ofercie przedsprzedażowej (dostępnej do 21 listopada) do wszystkich modeli zegarków możemy dokupić słuchawki Huawei FreeBuds 4i za 1 zł.

Słuchawki w szmince dla audioestetów

Wraz z nowymi smartwatchami na polskim rynku zadebiutowały także nietuzinkowe słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick. Jest to gadżet skierowany przede wszystkim do tych odbiorców, którzy lubią wyróżnić się w tłumie. W czarnym etui wystylizowanym na opakowanie klasycznej szminki skrywają się bowiem dwie czerwone słuchawki, które przepracują bez ładowania do 4 godzin bez przerwy.

Huawei Watch GT 3

Warto zauważyć, że to masywne pudełko wykonane ze stali nierdzewnej nie jest wyłącznie ozdobą całego zestawu. Skrywa się w nim zintegrowana bateria, która zgromadzi energię na dodatkowe 18 godzin odtwarzania muzyki bądź prowadzenia rozmów. W samych słuchawkach znajdziemy takżę system aktywnej redukcji szumów, który pozwoli wytłumić dźwięki otoczenia. Z kolei technologia Adaptive Ear-Matching przeanalizuje kształt kanału słuchowego użytkownika, aby automatycznie dostroić parametry pracy systemu redukcji szumów do naszej fizjonomii. Wszystko to zamknięto w lekkiej konstrukcji – pojedyncza słuchawka FreeBuds Lipstick waży tylko 4,1 g.

W ofercie przedsprzedażowej, która potrwa do 21 listopada, słuchawki kupimy z voucherem na 200 zł do wykorzystania w perfumeriach Douglas. Huawei FreeBuds Lipstick wyceniono na 999 zł.