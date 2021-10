Huawei prezentuje MateBooka 14s, nowy laptop stworzony do pracy zdalnej

Źródło: Huawei

27 października portfolio laptopów Huawei rozszerzyło się o MateBooka 14s. To sprzęt napędzany procesorem Intel Core 11. generacji z serii H, który odda nam do dyspozycji dotykowy ekran FullView o proporcjach 3:2, rozdzielczości 2,5K oraz odświeżaniu 90 Hz. I choć nie znajdziemy w nim karty graficznej od AMD czy NVIDII, zintegrowany układ Intel Iris X w parze z dyskiem SSD mają zagwarantować, że sprzęt poradzi sobie z obsługą wymagających programów.

Producent przygotował kilka modeli urządzenia, które różnią się zastosowanym procesorem, pamięcią operacyjną oraz przestrzenią na przechowywanie danych. W dystrybucji pojawią się laptopy o następującej konfiguracji:

Intel Core i7-11370H / 16 GB RAM / 1 TB SSD za 7499 zł,

Intel Core i5-11300H / 16 GB RAM / 512 GB za 5999 zł,

IntelCore i5-11300H / 8 GB RAM / 512 GB za 4999 zł.

Niezależnie od wybranej konfiguracji, klient otrzyma dostęp do szeregu technologii, które uprzyjemnią pracę z MateBookiem 14s. Nie zabrakło tu m.in. modułu szybkiej łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6, 90-watowego systemu ładowania czy pojemnej baterii, która pozwoli nam pracować do 11 godzin bez przerwy. Projektanci przywrócili także kamerę na górną ramkę wyświetlacza, aby ułatwić prowadzenie wideokonferencji oraz zaimplementowali oprogramowanie, pozwalające wyświetlać treści ze sparowanego smartfonu Huawei bezpośrednio w systemie Windows 10. A wszystko to zamknięto w eleganckiej, minimalistycznej obudowie.

Przedsprzedaż MateBooka 14s potrwa do 14 listopada. Każdy klient, który zamówi sprzęt przed jego oficjalnym rynkowym debiutem, otrzyma za 1 zł smartwatch Huawei Watch 3 Active. A jeśli zakupimy sprzęt do 30 stycznia 2022 roku, otrzymamy wydłużoną 3-letnią gwarancję. W jej skład wchodzi bezpłatna dostawa serwisowa door-to-door, możliwość dwukrotnej bezpłatnej reinstalacji systemu Windows na przestrzeni trzech lat od zakupu oraz usługa wymiany baterii w promocyjnej cenie 199 zł.