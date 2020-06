Huawei odświeża linię P40 o nowy sprzęt stworzony do fotografii mobilnej

Źródło: Huawei

Urządzenia Huawei z linii P stały się sztandarowymi smartfonami fotograficznymi chińskiej korporacji. Ale choć premierę tegorocznej serii P40 mamy już dawno za sobą, firma postanowiła uzupełnić tę rodzinę urządzeń o nowego członka, model P40 Pro+. Z punktu widzenia wydajności mamy tu do czynienia z dokładnie tym samym, co oferuje klasyczny P40 Pro – sprzęt dysponuje identycznym 6,58-calowym wyświetlaczem i procesorem Kirin 990 5G. Zmiany zaszły w obrębie głównego układu optycznego - projektanci wykorzystali w nim pięć obiektywów, o jeden więcej niż w modelu bez plusa w nazwie.

Huawei P40 Pro mógł pochwalić się 50-megapikselowym obiektywem głównym, 40-megapikselowym obiektywem szerokokątnym, obiektywem do pomiaru głębi obiektów oraz peryskopowym teleobiektywem o rozdzielczości 12 MP z 5-krotnym zoomem optycznym. Trzy pierwsze przeniesiono bezpośrednio do nowej konstrukcji, a w miejsce ostatniego zastosowano dwie nowe soczewki, które rozszerzą możliwości urządzenia.

Huawei P40 Pro+

I tak posiadacze Huawei P40 Pro+ otrzymają do dyspozycji także 8-megapikselowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym oraz 8-megapikselowy peryskopowy teleobiektyw z 10-krotnym zoomem optycznym, taka konfiguracja ma ułatwić nam zrobienie zdjęć w każdych warunkach. W tym miejscu warto przypomnieć, że aparat główny poradzi sobie z uwiecznianiem obrazów przy ISO 51200 oraz rejestracją filmów przy 7680 klatkach na sekundę, co pozwoli zwolnić je 256-krotnie. Telefon wykorzysta również potencjał sztucznej inteligencji m.in. w procesie automatyzacji doboru parametrów ujęcia czy do usuwania niechcianych obiektów z dalszych planów.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida z HMS i podobnie jak inne telefony z tej linii, nie współpracuje z Usługami Google. Sprzęt zasili bateria o pojemności 4200 mAh, która ma wytrzymać do 2 dni bez ładowania. A dzięki technologii Huawei SuperCharge 40W od zera do 70% naładujemy go w pół godziny.

Huawei P40 Pro+ wyceniono na 5999 zł. Do 30 czerwca telefon będzie oferowany w przedsprzedaży ze smartwatchem Huawei Watch GT 2e oraz bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds, za które dopłacimy tylko złotówkę.