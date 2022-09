Huawei pokazuje swoje najnowsze urządzenia na targach IFA 2022

fot. Huawei

Huawei od lat tworzy innowacyjne rozwiązania, które uprzyjemniają życie użytkowników, a urządzenia oraz oprogramowanie firmy stają się coraz bardziej interaktywne

i prostsze w użyciu. Efekty filozofii Huawei obecne są w innowacyjnych produktach, prezentowanych na popularnych targach elektroniki użytkowej IFA 2022 w Berlinie.

- Jesteśmy zachwyceni powrotem na IFA po okresie pandemicznych zawirowań. Targi te zawsze były miejscem premier niesamowitych innowacji w branży technologicznej, dlatego po raz kolejny zaprezentujemy tutaj nasze nowe, ekscytujące produkty. W tym roku skupiliśmy się na pięknie zaprojektowanym sprzęcie, oprogramowaniu zapewniającym bezproblemowe korzystanie z wielu urządzeń jednocześnie oraz fotografii dostosowanej do potrzeb użytkowników. Od zdrowia i fitnessu po rozrywkę i inteligentne rozwiązania biurowe, będziemy nadal dostarczać niesamowite innowacje technologiczne milionom naszych lojalnych fanów w całej Europie – skomentował Martin Sun, dyrektor zarządzający Huawei CBG Polska.

Huawei nova 10 i nova 10 Pro

Producenci smartfonów od lat zwracali uwagę głównie na tylne obiektywy, jednakże dla milionów użytkowników aplikacji społecznościowych to wydajność przedniego aparatu jest ważniejsza.

fot. Huawei

Huawei nova 10 i nova 10 Pro to pierwsze smartfony, które łamią tradycyjne podejście w zakresie fotografii. Oba urządzenia mogą pochwalić się imponującym, 60 MP aparatem przednim Ultra-Wide Angle, zdolnym do nagrywania wideo w 4K, a Huawei nova 10 Pro ma z przodu dodatkowy 8 MP aparat portretowy do tworzenia krystalicznie czystych zdjęć. Oba wyposażono również w szereg imponujących parametrów, które mają zainspirować młodsze pokolenie, w tym 50MP kamerę tylną z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu, wysoką częstotliwość odświeżania ekranu i możliwość szybkiego ładowania. Wszystko to zostało zamknięte w niezwykle pięknej i zgrabnej obudowie: Huawei nova 10 Pro ma zaledwie 7,88 mm grubości, a nova 10 jest jeszcze smuklejsza – 6,88 mm.

Huawei MateBook X Pro

Najnowszy flagowy laptop Huawei MateBook X Pro to lekkość i inteligentne funkcje, zamknięte w matowej obudowie o klasycznej, granatowej barwie. Zastosowanie wytrzymałych stopów magnezu oraz procesu Micro-arc Oxidation Coating sprawia, że laptop jest trwały i przyjemny w dotyku. Jego druga, tańsza wersja dostępna jest w kolorze srebrnym i z aluminiową obudową.

fot. Huawei

Nowy Huawei MateBook X Pro wyróżnia się 14,2-calowym wyświetlaczem 3,1K FullView i może pochwalić się zaawansowanym touchpadem. Huawei Free Touch obsługuje osiem innowacyjnych kontroli gestów, w tym zrzuty ekranu, jasność, regulację głośności i wiele innych. Wyposażony w procesor Intel® Core™ 12. generacji, chipset posiada całkowicie nową hybrydową architekturę, która jest o 60% bardziej wydajna niż jej poprzednik. Natomiast nowy system chłodzenia Huawei Shark Fin Fan, umożliwia wydajną pracę Huawei MateBook X Pro przez dłuższy czas.

Huawei MatePad Pro

Nowa generacja flagowego tabletu Huawei MatePad Pro wyróżnia się odświeżonym wyglądem, jakością ekranu, parametrami i oprogramowaniem. Wyposażony jest w 12,6-calowy wyświetlacz Huawei OLED Real Colour FullView Display o wysokiej częstotliwości odświeżania (120 Hz), wysokim współczynniku screen-to-body ratio (90%) oraz technologii Universal Color Consistency, która zapewnia, że wyświetlane kolory będą takie same na wszystkich urządzeniach Huawei, obsługujących tę funkcję.

fot. Huawei

Huawei MatePad Pro przynosi użytkownikom najinteligentniejsze rozwiązania dostępne w tabletach, oferując system pracy zbliżony do komputerów. Funkcje takie jak App Multiplier i obsługa Multi-Window umożliwiają wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Huawei M-Pencil 2. Generacji i inteligentna klawiatura magnetyczna, pozwalają użytkownikom dopasować tablet do wykonywanych przez nich zadań bez względu na miejsce - biuro, dom czy szkołę. W ten sposób Huawei MatePad Pro pozytywnie wyróżnia się nawet na tle tabletów z większym ekranem i zwiększa produktywność pracujących na nim osób.

Huawei Watch D

Do tej pory urządzenia wearable firmy Huawei mogły monitorować ważne statystyki dotyczące zdrowia, takie jak pomiar tętna i poziom natlenienia krwi SpO2. Huawei postanowiło pójść krok dalej - Watch D będzie zawierać także innowacyjny system mierzący ciśnienie krwi użytkownika oraz będzie obsługiwać elektrokardiogram (EKG). Dzięki temu Huawei Watch D będzie pełnić rolę strażnika naszego zdrowia, umożliwiając ustawienie automatycznych przypomnień o niskim poziomie tlenu we krwi, a także monitorowanie snu i stresu.

fot. Huawei

Huawei Mobile Services (HMS)

Ekosystem HMS firmy Huawei rozwija się w imponującym tempie. Stale ewoluuje, oferując użytkownikom wiele możliwości, takich jak m.in.: korzystanie z mapy i nawigacji, wyszukiwania informacji, korzystanie z poczty czy robienie zakupów. Huawei kontynuuje również inwestycje w swój sklep AppGallery, który ma obecnie 580 milionów aktywnych użytkowników, z czego ponad 45 milionów w Europie. Liczba aplikacji dostępnych w AppGallery wzrosła o 147% rok do roku, a ponad 5,5 miliona zarejestrowanych deweloperów pracuje nad kolejnymi.