Huawei Super Device – jedno rozwiązanie łączące wiele sprzętów

fot. Huawei

Tylko i aż działać. Łatwo, intuicyjnie, a przy obecnej technologii – również bezprzewodowo. Jak zatem zapewnić sprawną i płynną współpracę między urządzeniami takimi, jak: smartfon, laptop, tablet i monitor? Jak sprawić, by ich współdziałanie nie wymagało ani tajemnej wiedzy, ani osobnej torby na przewody i przejściówki? Super Device od Huawei udowadnia, że to możliwe!

Smart biurko? Komu to potrzebne?

Z każdym kolejnym urządzeniem, które wybieramy, by ułatwiało nam życie, pojawia się pewne wyzwanie – jak optymalnie łączyć je ze sobą, by zyskać więcej możliwości i jeszcze wyższą efektywność. Najczęściej to smartfon i laptop stanowią centra dowodzenia, z poziomu których łączymy pozostałe urządzenia w nasz własny ekosystem, służący do pracy, nauki czy też relaksu. Choć świat technologii wypracował przez lata pewne standardy, takie jak USB, Bluetooth, Wi-Fi czy NFC, które umożliwiają przepływ informacji, to jednak na rynku brakuje rozwiązań, które zdejmują z użytkownika cały wysiłek skonfigurowania płynnie działającego środowiska, złożonego z wielu urządzeń.

fot. Huawei

Największym wyzwaniem jest zadbanie o to, by każdy z gadżetów sprawnie dogadywał

się z pozostałymi. Na rynku znaleźć można wiele systemów operacyjnych, które dodatkowo różnią się dla komputerów, telefonów czy też inteligentnych zegarków i opasek. Jak się w tym wszystkim połapać bez doktoratu z technologii? Dokładnie to pytanie przyświecało projektantom Huawei przy tworzeniu Super Device – rozwiązania, dzięki któremu połączone ze sobą sprzęty będą współpracować, jakby były elementami jednego urządzenia. Takie samo doświadczenie użytkownika, dostęp do informacji, czy też wreszcie maksymalnie ujednolicony interfejs, niezależnie od tego, czy użytkownik będzie mieć w ręku smartfon, tablet, czy laptopa. Z kolei samo połączenie najczęściej sprowadza się do zbliżenia włączonych urządzeń do siebie, a wszystko inne dzieje się niemal automatycznie, za wsparciem prostego kreatora.

Co ja w zasadzie dzięki temu zyskam?

Huawei Super Device pozwala na szybki i bezprzewodowy dostęp i przesyłanie danych oraz pracę na wspólnych zasobach, wszystkim urządzeniom podłączonym do ekosystemu. To rozwiązanie niespotykane na rynku, gdzie jednym kliknięciem można połączyć laptopy Huawei z serii MateBook ze smartfonem Huawei, aby błyskawicznie przesłać filmy czy zdjęcia, zretuszować je i wysłać swoim znajomym na komunikatorze smartfona – wszystko to bez odrywania rąk od klawiatury komputera. Super Device odblokowuje też pełnię potencjału i wielofunkcyjności, wynikające z połączenia poszczególnych urządzeń. Najlepszym przykładem może być wykorzystanie jednego z tabletów Huawei z serii MatePad, który może pełnić dodatkową rolę i posłużyć jako tablet graficzny do retuszu plików na komputerze, być wsparciem podczas prezentacji multimedialnych, czy wreszcie pełnić funkcję drugiego wyświetlacza dla osób pracujących na wielu plikach jednocześnie.

fot. Huawei

Sztuczna inteligencja na służbie

Dzięki Huawei AI schematom i algorytmom sztucznej inteligencji, wszystkie urządzenia stają

się jednością, nie tylko jeśli chodzi o wspólną pracę, ale także współdzielenie plików. Z poziomu laptopa można zarządzać zasobami pozostałych urządzeń w podobny sposób, jakby były zewnętrznymi dyskami w systemie Windows. Ale to nie wszystko. Można także wyświetlić ekran połączonego urządzenia w osobnym oknie i uzyskać pełen dostęp do ich zasobów. Aby przenieść plik ze smartfonu na laptop, wystarczy intuicyjnie przeciągnąć plik z jednego ekranu na drugi. Tak zaawansowana optymalizacja doświadczeń użytkownika i funkcjonalność jest nieosiągalna dla większości podobnych rozwiązań.

fot. Huawei

Bardziej inteligentne peryferia

Z wykorzystaniem rozwiązania Super Device można również bezprzewodowo wyświetlać filmy

lub gry na ekranie wybranych monitorów z serii MateView, bezpośrednio z laptopa z rodziny MateBook. Co w tym przypadku niezwykle ważne, dzięki daleko idącej optymalizacji, taka projekcja charakteryzuje się niskim opóźnieniem, dzięki czemu praca i relaks są przyjemnością. Siłą tego rozwiązania jest prosta konfiguracja oraz brak przewodów i przejściówek. Do domowego ekosystemu Huawei Super Device można dodać urządzenia takie, jak słuchawki FreeBuds, głośniki Sound Joy czy monitory MateView. I chociaż każde z nich pracuje na baterii lub jest zasilone z sieci i łączy się w ramach jednego punktu dostępowego Wi-Fi lub za pomocą protokołu Bluetooth, to wystarczy je raz skonfigurować, aby cieszyć się ich ciągłą współpracą.

fot. Huawei

Jak aktywować funkcję Super Device?

Aby wykorzystać pełnię możliwości urządzeń Huawei, należy w laptopie Huawei z serii MateBook wybrać funkcję Super Device która domyślnie znajduje się w panelu kontrolnym, a następnie za jej pomocą zainicjować konfigurację. Można w ten sposób połączyć szereg urządzeń Huawei, zaczynając od smartfonów, a na antenach Wi-Fi kończąc. Bez względu na to, czy będą to urządzeniaz najwyższej półki, czy też te bardziej przystępne dla budżetu – Huawei Super Device przyjdziez pomocą, aby zaoferować więcej. Potrzebne są zaledwie dwa urządzenia Huawei, by rozpocząć tworzenie swojego własnego, małego ekosystemu.