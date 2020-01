Huawei Y6s dostępny w Polsce. Tani smartfon z dobrym ekranem

Choć producenci smartfonów chwalą się głównie modelami klasy premium, to te bardziej budżetowe konstrukcje trafiają do szerszego grona klientów. I to one decydują o sile marki na konkretnym rynku. Huawer Y6s to jeden z takich sprzętów – telefon sprzedawany za mniej niż 1000 złotych, który wyposażono w funkcje najbardziej pożądane przez konsumentów.

Smartfon wyposażono w duży 6,09-calowy ekran o rozdzielczości 720 x 1560, który zajmuje 87% przedniej części obudowy. Z 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci wewnętrznej, złączem na kartę microSD oraz baterią 3020 mAh powinien sprawdzić się podczas długich sesji z Netflixem czy grami mobilnymi. Producent zapewnia, że w pełni naładowana bateria pozwoli słuchać muzyki przez 77 godziny i oglądać filmy nawet przez 16 godzin. A w wydłużeniu czasu pracy na baterii pomoże m.in. funkcja automatycznej regulacji jasności obrazu.

Nie zabrakło tu także rozwiązań, które do niedawna występowały wyłącznie w urządzeniach klasy premium: Huawei Y6s wyposażono w system rozpoznawania twarzy oraz czytnik linii papilarnych. Z kolei o głębię dźwięku zadbają dwa autorskie systemy korekcji barwy od Huawei: SuperSound oraz Histen 5.0.

Huawei Y6s dostępny jest w sprzedaży od 7 stycznia 2020 roku w sugerowanej cenie 749 zł.