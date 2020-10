Hugh Jackman nago w reklamie. Ryan Reynolds żartuje

fot. materiały prasowe

Nie od dzisiaj wiadomo, że Hugh Jackman i Ryan Reynolds uwielbiają sobie dogryzać w przyjacielski sposób. Tym razem dotyczyło to reklamy, w której zagrał Jackman. Otóż aktor wystąpił w spocie australijskiej marki butów, w której pojawił się nago, ubrany jedynie w buty tej firmy. W reklamie Jackman źle zrozumiał hasło koncernu, aby chodzi tylko w ich butach. Wideo oczywiście musiał skomentować Reynolds. Jego komentarz pod materiałem brzmiał Czy to krzesło z mojego biura ? odnosząc się do sceny, w której Jackman nagi siedzi na krześle. Reklamę możecie obejrzeć poniżej.

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1311638442216955907

Dla przypomnienia ta zabawa w dogryzanie rozpoczęła się w czasie Deadpoola 2, kiedy to Reynolds poprosił Jackmana, aby pojawił się w filmie jako Wolverine.