Hugh Jackman pokonał Ryana Reynoldsa w bitwie na... napoje. Zobaczcie, jak dogryzł przegranemu

Hugh Jackman i Ryan Reynolds chętnie wykorzystają każdą okazję, by dogryźć sobie w przyjacielski sposób. A jeszcze chętniej, jeśli w ten sposób mogą włączyć się w działalność charytatywną. Ostatnio aktorzy zdecydowali się bowiem stanąć do walki na... napoje. Jak większość z Was zapewne wie, Hugh Jackman jest właścicielem marki Laughing Man Coffee, zaś Ryan Reynolds Aviation Gin. Panowie postanowili wziąć udział w bitwie na lepszą sprzedaż swych produktów w sieci sklepów Sam's Club, a wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży obu napojów trafiły do fundacji charytatywnych.

Jak się okazało, większą popularnością cieszyła się kawa Jackmana niż gin Reynoldsa i to odtwórca roli Wolverine'a został zwycięzcą. Nie mógł odebrać sobie przyjemności poinformowania o tym fakcie Reynoldsa i chętnie wyręczył w tym przykrym obowiązku dyrektor Sam's Club. Poniżej znajdziecie wideo, na którym to Jackman triumfuje.

Przegrałeś. Ja wygrałem, a Ciebie wszyscy nienawidzą. Cześć! - oznajmił Hugh Jackman.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1341020885277405184