Hugh Jackman znów jako Wolverine? Te relacje z Instagrama rozbudziły spekulacje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot: 20th Century Fox

Hugh Jackman jest aktywny w mediach społecznościowych i często widać, że wrzuca różne filmiki. Nie wiadomo do końca, czy sam prowadzi swoje konta, czy robi to za niego ktoś wynajęty, a on dostarcza tylko treści. Nowe posty w relacjach na Instagramie sugerują, że może to być ktoś robiący to za niego i nie do końca ogarniający poprawnie ten temat.

Najpierw w relacjach pojawił się fanowski plakat Boss Logica związany z Wolverinem. Nic więc zaskakującego i spektakularnego, bo hollywoodzkie gwiazdy często udostępniają jego prace. Kolejna fotka wzbudziła falę niepowstrzymanych spekulacji dotyczących potencjalnego powrotu Hugh Jackmana do roli Wolverine. Na niej Jackman jest obok Kevina Feige, szefa Marvel Studios. Wszyscy więc od razu pomyśleli, że Jackman coś zapowiada.

Prawda wygląda inaczej. Na co też słusznie zwraca uwagę dziennikarz The Direct Sam Hargrave. Wszystko wydaje się niefortunnym zbiegiem okoliczności, który dał fanom nadzieję na coś wyjątkowego. Kontekstu sytuacji może dodawać jeszcze jeden post w relacjach, w którym Hugh Jackman oddaje hołd Richardowi Donnerowi. Panowie pracowali razem przy X-Menach, których Donner był producentem, podobnie zresztą jak Kevin Feige. Prawdopodobnie osoba odpowiedzialna za Instagram Hugh Jackmana wpisała w Google grafika "hugh jackman and richard donner", bo ta fotka jest jedną z pierwszych, które tam wyskakują. Co więcej, Jackman nie spotkał się z Feige w 2021 roku, bo zdjęcie pochodzi z San Diego Comic-Con z 2013 roku, co potwierdza comicbook.com. Oczywiście możemy zadać pytanie: co ma losowe zdjęcie Jackmana z Feige do hołdu dla Richarda Donnera? Być może osoba prowadząca konto po prostu nie wie, jak wyglądają Feige i Donner, ani kim są.

fot. comicbook.com

Ponadto możemy założyć, że Hugh Jackman, znający Kevina Feige od ponad 20 lat, nie zrobiłby coś tak nierozważnego, jak wrzucanie zapowiedzi powrotu do legendarnej roli. Czy to oznacza, że spekulacje można włożyć pomiędzy bajki? Tak, ale nadal Hugh Jackman może pojawić się w roli epizodycznej w filmie Doctor Strange z uwagi na koncept multiversum, czyli równoległe światy alternatywne, w których ci wszyscy superbohaterowie z każdego filmu opartego na komiksach Marvela sobie istnieją. Swego czasu były plotki, że Feige namawia Jackmana na rolę epizodyczną, ale nie pochodziły z wiarygodnego źródła. Jeśli nawet miałby się pojawić jako postać przekazująca pałeczkę, to tylko w tym filmie.