Hulk mści się okrutnie. Jego mordercę czeka los Oberyna

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Alex Ross/Marvel

Donosiliśmy już Wam o wydarzeniach z serii Immortal Hulk ze scenariuszem Ala Ewinga, w której tytułowy bohater został w drastyczny sposób zabity przez członków grupy U-Foes. Po swojej śmierci Zielony Goliat trafił jednak do tzw. Below-Place, skąd mógł powrócić do świata żywych - i to niewiarygodnie potężny dzięki przejęciu mocy wspomagającego go Red Hulka. Teraz przyszedł czas na rewanż.

Marvel zaprezentował plansze promujące 46. zeszyt cyklu. Z materiałów wynika, że Hulk ponownie zmierzy się z U-Foes, a jako pierwszy do pojedynku z nim stanie posiadający zdolność manipulacji metalem Ironclad. Ten ostatni względnie szybko zda sobie sprawę, że Zielony Goliat jest potężniejszy niż wcześniej; najpierw Hulk połamie więc rękę wrogowi, by później miażdżyć jego głowę. Wszystko wskazuje na to, że protagonista odbierze życie przeciwnikom, co pozwoli Ewingowi na zamknięcie wątku - przypomnijmy, że cała seria zamknie się w 50 zeszytach.

Immortal Hulk #46 - plansze

Zeszyt Immortal Hulk #46 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 5 maja.