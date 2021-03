Marvel - znamy wynik makabrycznej walki Hulka. Ktoś z Was się tego spodziewał?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel w kapitalnej serii Immortal Hulk niejednokrotnie zaskakiwał już swoich czytelników, jednak najnowsze z pokazanych w niej starć Zielonego Goliata z całą pewnością odbije się głośnym echem wśród wszystkich fanów komiksów. Protagonista zmierzył się w nadzwyczaj makabrycznej walce z drużyną złoczyńców U-Foes, w skład której wchodzą Vector, Vapor, Ironclad i X-Ray. Wynik batalii może zaskoczyć postronnych obserwatorów wydarzeń w uniwersum Domu Pomysłów.

Z zeszytu Immortal Hulk #44 dowiedzieliśmy się, że bitwa przebiegała w sposób następujący:

Jako pierwszy zaatakował Ironclad - powiększając swoje rozmiary do poziomu Colossusa zaczął on niemiłosiernie okładać Zielonego Goliata pięściami;

Później do gry wkroczyła Vapor, który rozpyliła w powietrzu śmiercionośny gaz - po dostaniu się do organizmu herosa, spowodował on jego natychmiastowe duszenie;

Lider U-Foes, Vector, wytworzył następnie pole siłowe, działające na podobnej do telekinezy zasadzie - to właśnie ono sprawiło, że skóra, tkanka mięśniowa i kości Hulka zaczęły się od siebie oddzielać;

Dzieła zniszczenia dopełnił X-Ray, który prześwietlił to, co zostało z Zielonego Goliata, szkielet, wiązką promieni anty-gamma; ten atak spowodował podgrzanie kości herosa do niewyobrażalnej temperatury i w ostateczności jego stopienie.

Tak, w wyniku całego starcia Hulk poniósł śmierć (zresztą, nie po raz pierwszy w tej serii), przenosząc się wraz z alter ego Bruce'a Bannera, Joe Fixitem, do tzw. Below Place, miejsca oddzielającego naszą rzeczywistość od piekła, w którym niepodzielnie rządzi One-Below-All, przeciwwaga dla uznawanego za marvelowskie uosobienie chrześcijańskiego Boga One-Above-All. To właśnie do tej lokacji przez Zielone Drzwi trafiają zmarłe postacie, opierające swoje istnienie na promieniowaniu gamma.

Jakby tego było mało, U-Foes po walce z Zielonym Goliatem zdecydowali się... rozpalić grilla. Spójrzcie sami:

Immortal Hulk #44 - plansze

Dodajmy, że One-Below-All i jego awatar, Leader, od samego początku tej serii starają się pogorszyć mentalny i cielesny stan głównego bohatera. To właśnie wszechpotężny byt stoi za tym, że dzisiejszy Zielony Goliat jest tak wychudzony, a kontrolę nad osobowością Bannera przejął Fixit. Śmierć w starciu z U-Foes to najprawdopodobniej część większego planu One-Below-All.